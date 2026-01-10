Бесплатные танцевальные секции для старшего поколения начали работу в Москве

Департамент спорта Москвы запустил бесплатные спортивные программы для горожан старшего возраста — теперь пенсионеры могут записаться на занятия по зумбе и танцевальному спорту. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



Зумба представлена в адаптированной версии, специально разработанной для начинающих и людей пожилого возраста. Как отмечает инструктор по зумбе Людмила Федулова, такие тренировки не только укрепляют здоровье, но и дарят заряд позитива: ритмичная музыка и несложные танцевальные движения создают отличное настроение и приносят массу положительных эмоций.



Занятия по зумбе проходят в спортивном комплексе «Аквамарин» (ул. Рословка, д. 5) по вторникам и четвергам с 12:00 до 13:00. Программа рассчитана на участников от 55 до 99 лет.



Танцевальный спорт предлагает более структурированный подход: участники осваивают базовые элементы бальных танцев, развивают координацию, чувство ритма и выносливость. По словам мастера спорта России, инструктора Андрея Конобевцева, такие занятия помогают научиться гармонично двигаться и лучше чувствовать своё тело.



Записаться на занятия можно в любое время — при наличии свободных мест. Чтобы подобрать подходящую группу, достаточно зайти на портал «Московский спорт» и воспользоваться разделом «Сервисы».

