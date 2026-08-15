Бесплатные консультации по здоровью проведут на фестивале «Технофест»

Бесплатные консультации по здоровью проведут резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» для гостей фестиваля «Технофест». Мероприятие состоится 22 августа на Северном речном вокзале и будет приурочено к 20-летию площадки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.



Он отметил, что на территории столичной ОЭЗ сконцентрировано много высокотехнологичных предприятий в сфере медицины и фармацевтики.



«На фестивале семь компаний представят свои разработки и проведут бесплатные консультации для гостей. Специалисты покажут уникальный аппарат сердечно-легочной реанимации, предложат проверить уровень глюкозы в крови на отечественных глюкометрах, а также расскажут о возможностях современных бионических протезов», — рассказал Ликсутов.



Компания «Медплант» проведет мастер-класс по сердечно-легочной реанимации, завод «Элта» предложит измерить уровень глюкозы, а специалисты предприятия «Моторика» расскажут о кинезиотейпировании — методе восстановления с помощью эластичных лент.



Посетители фестиваля смогут попробовать спортивные напитки от компании «Академия Т». «Мезоформула» организует консультации косметолога. «Р-Фарм» проведет развлекательные викторины для детей.



Специально для владельцев домашних животных «Ветбиохим» организует ветеринарные консультации и лекцию о здоровье кошек.



Тематические мастер-классы завершатся занятиями по йоге и фитнесу на «Аллее здоровья».

