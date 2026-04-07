Белоусов и Собянин осмотрели новое здание Военного комиссариата Москвы

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин осмотрели новое здание Военного комиссариата столицы на улице Яблочкова.

В Генштабе назвали срок явки граждан по повестке в военкомат

В своём канале в Max градоначальник рассказал, что комплекс состоит из трёх зданий. В первом осуществляется набор на контрактную службу, второе предназначено для призывников на срочную службу, а в третьем ведётся воинский учёт всех военнослужащих.

«Ранее призыв на срочную службу занимал несколько дней. Теперь... все необходимые процедуры призывник проходит за пару часов», - указал Собянин.

Он добавил, что в новом комплексе есть всё необходимое для работы, в том числе современные кабинеты, комнаты приёма посетителей, залы совещаний, мультимедийное оборудование и прочее.

Ранее замначальника ГОМУ Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что по итогам осеннего призыва 2025 года на срочную службу были направлены 135 тысяч россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Канал Сергея Собянина в Max
