Белоусов и Собянин осмотрели новое здание Военного комиссариата Москвы
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин осмотрели новое здание Военного комиссариата столицы на улице Яблочкова.
В своём канале в Max градоначальник рассказал, что комплекс состоит из трёх зданий. В первом осуществляется набор на контрактную службу, второе предназначено для призывников на срочную службу, а в третьем ведётся воинский учёт всех военнослужащих.
«Ранее призыв на срочную службу занимал несколько дней. Теперь... все необходимые процедуры призывник проходит за пару часов», - указал Собянин.
Он добавил, что в новом комплексе есть всё необходимое для работы, в том числе современные кабинеты, комнаты приёма посетителей, залы совещаний, мультимедийное оборудование и прочее.
Ранее замначальника ГОМУ Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что по итогам осеннего призыва 2025 года на срочную службу были направлены 135 тысяч россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Приставы в 2025 году взыскали c россиян рекордные 1,5 трлн рублей долгов
- Испугались «тонких китайцев»: Почему Apple не может придумать складной айфон
- Минюст РФ: Из реестра иноагентов исключены 75 лиц
- Белоусов заявил, что комплектование ВС РФ контрактниками идет с опережением
- Трамп: Ближайшей ночью безвозвратно погибнет целая цивилизация
- Вэнс: США продолжат участвовать в урегулировании на Украине
- Мишустин призвал не допустить переноса ценового шока на мировом энергорынке на РФ
- Долина призналась, что всегда договаривается со своей совестью
- В поместье вице-губернатора Кубани Коробки изъяли почти млрд рублей наличными
- Туроператоры предсказали всплеск бронирований круизов в апреле