Багреева: Завершился прием заявок на конкурс «Лидеры закупок Москвы»

Более тысячи специалистов контрактных служб из около 40 столичных органов власти и более 300 подведомственных им государственных учреждений подали заявки для участия в конкурсе профессионального мастерства «Лидеры закупок Москвы. Трансформация», который пройдет в столице во второй раз, рассказала заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.



«Победителей определят в семи командных и пяти индивидуальных номинациях. Главным критерием оценки станет практическая польза решений для улучшения качества столичных закупочных процессов и инструментов, в частности единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы», – сообщила она.



В 2026 году в программу конкурса включили новые форматы, в том числе очное тестирование и защиту проектов. Лучшие решений в дальнейшем внедрят в закупочные процессы столицы.



В свою очередь руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов подчеркнул, что участникам конкурса предстоит пройти два отборочных этапа, в ходе которых нужно будет решать актуальные задачи из сферы городских закупок. Те, кто продемонстрирует наибольшую экспертизу и вовлеченность, представят свои проекты в рамках форума 11 сентября. Церемония награждения победителей конкурса запланирована на 25 сентября.



Организаторами конкурса выступают Департамент города Москвы по конкурентной политике и Управление кадровых сервисов Правительства Москвы.



Эта и другая информация об экономике Москвы - в официальном канале Комплекса экономической политики в мессенджере МАХ.

