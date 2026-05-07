Багреева: Завершился прием заявок на конкурс «Лидеры закупок Москвы»
Более тысячи специалистов контрактных служб из около 40 столичных органов власти и более 300 подведомственных им государственных учреждений подали заявки для участия в конкурсе профессионального мастерства «Лидеры закупок Москвы. Трансформация», который пройдет в столице во второй раз, рассказала заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Победителей определят в семи командных и пяти индивидуальных номинациях. Главным критерием оценки станет практическая польза решений для улучшения качества столичных закупочных процессов и инструментов, в частности единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы», – сообщила она.
В 2026 году в программу конкурса включили новые форматы, в том числе очное тестирование и защиту проектов. Лучшие решений в дальнейшем внедрят в закупочные процессы столицы.
В свою очередь руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов подчеркнул, что участникам конкурса предстоит пройти два отборочных этапа, в ходе которых нужно будет решать актуальные задачи из сферы городских закупок. Те, кто продемонстрирует наибольшую экспертизу и вовлеченность, представят свои проекты в рамках форума 11 сентября. Церемония награждения победителей конкурса запланирована на 25 сентября.
Организаторами конкурса выступают Департамент города Москвы по конкурентной политике и Управление кадровых сервисов Правительства Москвы.
