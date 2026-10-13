Багреева: За три квартала Москва реализовала на торгах 818 коммерческих помещений

За первые девять месяцев 2026 года более 800 коммерческих помещений были выкуплены или взяты в аренду инвесторами в ходе торгов. Общая площадь помещений превысила 100 тысяч кв. м. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Нежилые помещения остаются одним из самых востребованных бизнесом и гражданами видов имущества, которое город выставляет на торги. За девять месяцев 2026 года Москва реализовала на аукционах по продаже и аренде 818 нежилых помещений общей площадью свыше 100 тысяч кв. м.», — указала она.

По ее словам, на каждое пространство в среднем претендовало пять покупателей. Она добавила, что свыше 60% реализованных лотов оказались меньше 100 кв. м, а каждый третий находился в Северном административном округе. Еще по 11% пришлось на Западный и Восточный.

На торги попадает различное городское имущество: машино-места, земельные участки, здания, нежилые помещения и другие объекты. На портале torgi.mos.ru пользователи могут увидеть всю информацию: документацию, фотографии, условия и форму реализации. Участвовать в торгах могут юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели. Процедура проходит онлайн.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов добавил, что инвесторы предпочитают нежилые помещения, которые расположены неподалеку от интенсивного пешеходного трафика. Он указал, что цифровая инфраструктура помогает бизнесменам подобрать необходимый себе вариант по округу или району, этажу и начальной цене.

