Багреева: За 5 лет количество заказчиков на Портале поставщиков выросло почти на 30%
Число заказчиков на Портале поставщиков выросло до 60 тысяч, сообщила заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
Она отметила, что портал стал межрегиональной платформой, которой активно пользуются государственные и муниципальные организации, включая школы, детсады, поликлиники и театры. За пять лет прирост числа заказчиков составил 30%.
«К середине 2025 года число работающих на портале заказчиков достигло 60 тысяч. Около половины из них представляет Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Нижегородскую и Челябинскую области», - отметила она.
Со своей стороны, глава департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов добавил, что сегодня на портале зарегистрировано более 378 тысяч предпринимателей со всех регионов, а на малый и средний бизнес приходится 90% участников.
Сегодня к платформе подключены заказчики из 42 субъектов РФ – за пять лет их количество выросло почти на 24 процента. А с начала этого года к порталу присоединились 2267 заказчиков, больше всего – из Тульской, Рязанской, Московской областей, Пермского края и Ямало-Ненецкого автономного округа
В каталоге представлено более трех миллионов товаров различной направленности.
Развитие электронных сервисов для удобства предпринимателей решает задачи нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также столичного проекта «Цифровое государственное управление».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru