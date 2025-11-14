Багреева: За 3 квартала оборот пищевой промышленности Москвы составил 708 млрд рублей

Оборот столичной пищевой промышленности за три квартала текущего года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах и достиг 708 млрд рублей. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

По ее словам, порядка 22% (157,7 млрд рублей) пришлось на предприятия мясной промышленности. «Более 14%, или 101,3 млрд рублей, заработали заводы, выпускающие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, еще 12%, или 84,7 млрд рублей, — производители напитков», – подчеркнула Багреева.

Между тем лидерами по росту оборота стали мукомольные заводы (прирост на 49%, до 18 млрд рублей). Предприятия масложировой промышленности увеличили выручку на 37%, заводы, специализирующиеся на консервировании фруктов и овощей, — на 33%.

Крупные и средние предприятия обеспечили порядка 77% оборота (542,3 млрд рублей), что на 8% больше, чем годом ранее. Малые предприятия заработали 165,4 млрд рублей, прибавив за год 46%.

Доля отрасли в обороте обрабатывающих производств Москвы составила 12,5%. При этом 6,6% оборота российского пищепрома приходится на столицу.

