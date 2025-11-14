Багреева: За 3 квартала оборот пищевой промышленности Москвы составил 708 млрд рублей
Оборот столичной пищевой промышленности за три квартала текущего года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах и достиг 708 млрд рублей. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.
По ее словам, порядка 22% (157,7 млрд рублей) пришлось на предприятия мясной промышленности. «Более 14%, или 101,3 млрд рублей, заработали заводы, выпускающие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, еще 12%, или 84,7 млрд рублей, — производители напитков», – подчеркнула Багреева.
Между тем лидерами по росту оборота стали мукомольные заводы (прирост на 49%, до 18 млрд рублей). Предприятия масложировой промышленности увеличили выручку на 37%, заводы, специализирующиеся на консервировании фруктов и овощей, — на 33%.
Крупные и средние предприятия обеспечили порядка 77% оборота (542,3 млрд рублей), что на 8% больше, чем годом ранее. Малые предприятия заработали 165,4 млрд рублей, прибавив за год 46%.
Доля отрасли в обороте обрабатывающих производств Москвы составила 12,5%. При этом 6,6% оборота российского пищепрома приходится на столицу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Китае обнаружили крупнейшее месторождение золота в 1,44 тысячи тонн
- В Крыму заявили об информационной атаке со стороны Украины
- Без поводка: Кинолог поддержал ГОСТы на площадки для собак
- Набиуллина: Экономика России быстро восстановилась после 2022 года
- ФСБ предотвратила теракт против одного из российских высших чиновников
- На певца Александра Серова подали в суд
- Силы ПВО за ночь сбили 216 украинских БПЛА
- В Саратове из-за атаки БПЛА повреждена гражданская инфраструктура
- Вэнс заявил, что Дональд Трамп очень здоров
- Россиян призвали не обсуждать «чувствительную информацию» возле умных колонок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru