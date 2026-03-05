Багреева: За 2025 год столичные заказчики провели почти 5 тысяч совместных закупок

Столичные заказчики провели около пяти тысяч совместных котировочных сессий на Портале поставщиков в 2025 году. По сравнению с предыдущим годом их количество увеличилось на 14 процентов, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Совместные котировочные сессии – это эффективный инструмент укрупнения закупок, использование которого выгодно как для госучреждений, так и для бизнеса. Объединение потребностей нескольких заказчиков из одного региона позволяет формировать более привлекательные для поставщиков закупки, что способствует повышению конкуренции и, как следствие, экономии бюджетных средств. Благодаря снижению начальной цены в таких закупках город сэкономил 960 миллионов рублей – в 2,4 раза больше, чем в 2024 году», - подчеркнула Багреева.

Предприниматели, в свою очередь, получают более крупные контракты и возможность работать с несколькими учреждениями одновременно, добавила глава департамента.

Совместные котировочные сессии позволяет заказчикам присоединяться к закупкам, которые инициируют другие учреждения того же региона. Для московских заказчиков он был внедрен в сентябре 2023 года.

В 2025 году столичные заказчики объединялись в основном для закупок строительных товаров, канцелярских и бумажных изделий, а также хозтоваров и бытовой техники, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов. В этих категориях заключено 3,4 тысячи контрактов, что составляет более 70 процентов от общего числа.

Портал поставщиков создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Как сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин, к порталу присоединился 44-й регион-заказчик – Курская область.

Эта и другая информация об экономике Москвы - в официальном канале Комплекса экономической политике в мессенджере МАХ.

