Багреева: Внедрение технологических решений способствует росту производительности труда

С 2025 года московские предприятия, участвующие в федеральном проекте «Производительность труда», активно внедряют цифровые и роботизированные решения для масштабирования результатов оптимизации. При поддержке АНО «Мосстратегия» уже десять компаний реализовали проекты цифровой трансформации, что позволило сократить долю ручного труда и повысить эффективность процессов.

Эксперты «Мосстратегии» бесплатно помогают предприятиям: проводят диагностику, подбирают решения, рассчитывают экономический эффект и сопровождают внедрение.

«Как показал опыт более 450 участников федерального проекта, инструменты бережливого производства помогают найти внутренние резервы компании и дают быстрый экономический эффект. Но чтобы его масштабировать и обеспечить долгосрочный рост производительности, нужно внедрять технологические решения», — отметила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Среди участников — предприятия обрабатывающей промышленности, строительства, транспорта и логистики. Например, на заводе металлоконструкций система цифрового мониторинга снизила простои на 45%, а на складе логистической компании роботы автоматизировали перемещение грузов, сократив издержки. Строительные компании внедрили умные часы для контроля рабочего времени, что ускорило выполнение проектов на 30%.

Как сообщил Сергей Собянин, в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Москве участвуют больше 500 предприятий.

