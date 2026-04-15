Багреева: Внедрение технологических решений способствует росту производительности труда
С 2025 года московские предприятия, участвующие в федеральном проекте «Производительность труда», активно внедряют цифровые и роботизированные решения для масштабирования результатов оптимизации. При поддержке АНО «Мосстратегия» уже десять компаний реализовали проекты цифровой трансформации, что позволило сократить долю ручного труда и повысить эффективность процессов.
Эксперты «Мосстратегии» бесплатно помогают предприятиям: проводят диагностику, подбирают решения, рассчитывают экономический эффект и сопровождают внедрение.
«Как показал опыт более 450 участников федерального проекта, инструменты бережливого производства помогают найти внутренние резервы компании и дают быстрый экономический эффект. Но чтобы его масштабировать и обеспечить долгосрочный рост производительности, нужно внедрять технологические решения», — отметила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Среди участников — предприятия обрабатывающей промышленности, строительства, транспорта и логистики. Например, на заводе металлоконструкций система цифрового мониторинга снизила простои на 45%, а на складе логистической компании роботы автоматизировали перемещение грузов, сократив издержки. Строительные компании внедрили умные часы для контроля рабочего времени, что ускорило выполнение проектов на 30%.
Как сообщил Сергей Собянин, в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Москве участвуют больше 500 предприятий.
- Дмитрий Певцов выступил за возрождение Госкино
- Росавиация ввела ограничения на полеты в шести аэропортах
- От Михалкова до Путина: Почему ММКФ «разбанил» Сокурова
- СМИ: Трамп считает, что продлевать перемирие с Ираном не потребуется
- При пожаре в Новой Москве погибли два человека
- В ВОЗ рассмотрят законность выхода США из организации
- Си Цзиньпин: Россия и Китай должны доверять друг другу
- Над регионами России уничтожили 85 украинских дронов
- Лавров рассказал о планах Запада создать военный блок во главе с Украиной
- У российских подростков стали в 1,5 раза чаще выявлять расстройства психики