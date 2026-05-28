Багреева: Владельцы 62 спортобъектов могут получить льготу по налогу на имущество

Реестр объектов спорта для предоставления льготы по налогу пополнил еще один объект, и их количество возросло до 62, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Ранее в реестр были включены спорткомплексы, теннисный центр, спортивный учебный корпус, физкультурно-оздоровительный комплекс и другие объекты, которые помогают развивать спорт в столице. Сейчас список дополнен большой спортивной ареной, на которой проходят важные футбольные матчи», – уточнила она.

Подобную льготу ввели в 2022 году для поддержки крупных спортивных объектов. Для включения недвижимости в реестр владельцы спортивных объектов площадью более восьми тысяч квадратных метров, входящих во Всероссийский реестр объектов спорта, должны подать заявление в Департамент экономической политики и развития города Москвы.

Собственники объектов, включенных в реестр, получат возможность ежегодно экономить на налоге на имущество свыше полутора миллиардов рублей.

