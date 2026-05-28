Багреева: Владельцы 62 спортобъектов могут получить льготу по налогу на имущество
Реестр объектов спорта для предоставления льготы по налогу пополнил еще один объект, и их количество возросло до 62, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Ранее в реестр были включены спорткомплексы, теннисный центр, спортивный учебный корпус, физкультурно-оздоровительный комплекс и другие объекты, которые помогают развивать спорт в столице. Сейчас список дополнен большой спортивной ареной, на которой проходят важные футбольные матчи», – уточнила она.
Подобную льготу ввели в 2022 году для поддержки крупных спортивных объектов. Для включения недвижимости в реестр владельцы спортивных объектов площадью более восьми тысяч квадратных метров, входящих во Всероссийский реестр объектов спорта, должны подать заявление в Департамент экономической политики и развития города Москвы.
Собственники объектов, включенных в реестр, получат возможность ежегодно экономить на налоге на имущество свыше полутора миллиардов рублей.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин назвал серьезной опасностью возможное распространение ядерного оружия
- Девять человек пострадали в результате атак ВСУ в Курской области
- Депутат ГД Валеев: Финансировавшего ВСУ Галицкого «в теории» могут выдать России
- Путин поздравил Алиева с днём независимости Азербайджана
- Беспилотники ВСУ нанесли удар по Нижегородской области
- Экс-премьер Украины заявил о подготовке Киева к масштабной провокации на границе
- Взялись за интеллект: Как школьникам и студентам узаконят ИИ-инструменты
- В Госдуме предупредили о распространении вредоносного ПО под видом ответов на ЕГЭ
- КСИР нанес удар по авиабазе США в ответ на атаку вблизи Бендер-Аббаса
- В Госдуме поддержали маркировку для борьбы с некачественным питанием в школах