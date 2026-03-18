Багреева: Владельцы 61 спортобъекта могут получить льготу по налогу на имущество
Реестр объектов спорта для предоставления льготы по налогу пополнил еще один объект, теперь их количество - 61, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Она уточнила, что собственники этих объектов могут снизить налог на имущество в 10 раз.
«Льгота была введена в 2022 году в целях поддержки крупных спортивных объектов. Ранее в реестр включили многофункциональные спорткомплексы, стадионы, ледовый дворец, теннисный центр, спортивный учебный корпус и другие объекты, которые помогают развивать спорт в столице. Сейчас список дополнен новым физкультурно-оздоровительным центром», - отметила Багреева.
По ее словам, собственники находящихся в реестре объектов могут экономить до полутора миллиардов рублей в год.
Отмечается, что реестр будет пополняться по мере получения новых заявок от собственников. Соответствующее заявление могут подать владельцы, площадь чьих объектов составляет более восьми тысяч квадратных метров и которые находятся во Всероссийском реестре объектов спорта. Чтобы получить льготу, надо подать заявку в Департамент экономической политики и развития города Москвы.
