Багреева: Владельцы 61 спортобъекта могут получить льготу по налогу на имущество

Реестр объектов спорта для предоставления льготы по налогу пополнил еще один объект, теперь их количество - 61, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.



Она уточнила, что собственники этих объектов могут снизить налог на имущество в 10 раз.



«Льгота была введена в 2022 году в целях поддержки крупных спортивных объектов. Ранее в реестр включили многофункциональные спорткомплексы, стадионы, ледовый дворец, теннисный центр, спортивный учебный корпус и другие объекты, которые помогают развивать спорт в столице. Сейчас список дополнен новым физкультурно-оздоровительным центром», - отметила Багреева.



По ее словам, собственники находящихся в реестре объектов могут экономить до полутора миллиардов рублей в год.



Отмечается, что реестр будет пополняться по мере получения новых заявок от собственников. Соответствующее заявление могут подать владельцы, площадь чьих объектов составляет более восьми тысяч квадратных метров и которые находятся во Всероссийском реестре объектов спорта. Чтобы получить льготу, надо подать заявку в Департамент экономической политики и развития города Москвы.



