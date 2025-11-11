Багреева: Включение новых платформ в закупки должно сохранять конкуренцию
Включать в систему госзакупок малого объема платформы электронной коммерции необходимо, учитывая имеющиеся требования к сертификации и прозрачности площадок, а также прослеживаемости происходящих процедур. Об этом на сессии «Платформизация госзакупок» Дня платформенной экономики заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.
«На сегодняшний день в системе закупок малого объема сложился довольно высокий уровень конкуренции поставщиков разных ИТ-решений: в стране действует порядка 15 электронных магазинов, работающих в соответствии с требованиями тендерного законодательства. Между площадками существует здоровая конкуренция, которая стимулирует их постоянное развитие и совершенствование», – отметила вице-мэр.
Одной из самых крупных торговых площадок стал столичный Портал поставщиков, созданный для автоматизации закупок малого объема более 12 лет назад. По словам Багреевой, сегодня на портале предлагают работы, услуги и товары свыше 385 тысяч поставщиков со всей страны, платформой пользуются заказчики из 43 российских регионов. Процедуры происходят в онлайн-режиме.
«Портал обеспечивает высокую конкуренцию – на каждую закупку приходится в среднем семь участников, в результате чего стоимость приобретаемого товара, работы или услуги снижается примерно на 14%. Портал поставщиков – это не просто торговая площадка, это современный ИТ-инструмент, действующий в контуре существующей системы госзаказа и объединяющий эффективные решения по организации и проведению закупок малого объема», – подчеркнула она.
Коммерческие платформы отличаются обширной сетью пунктов выдачи заказов, это удобно для заказчиков из регионов с большим количеством отдаленных населенных пунктов, а также малой плотностью населения.
«Важно, чтобы включение платформ онлайн-торговли в систему госзакупок проводилось с учетом всех требований законодательства и с сохранением конкуренции как среди площадок, так и при проведении закупочных процедур», – заключила Багреева.
Контрактная система Москвы стабильно демонстрирует высокую эффективность, занимая первое место в Национальном рейтинге прозрачности закупок на протяжении 19 лет. Кроме того, вовлечение малого бизнеса, внедрение цифровых технологий и стандартизация процедур позволяют экономить на каждом этапе процесса.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Соболев: Заключившие контракт с Минобороны иностранцы примут гражданство РФ
- Лавров назвал ложью статью об отмене саммита в Будапеште из-за Кремля
- Лавров: РФ готова обсуждать опасения США о якобы возобновлении ядерных испытаний
- «Отреагировали на спрос»: Япония собирается заработать на аниме в России
- Россия готовит ответные меры на запрет ЕС выдавать россиянам многократные визы
- «Сотни тысяч рублей»: Зачем КПРФ посетила Китай и сколько это стоило
- Нонна Гришаева назвала «абсолютным счастьем» работу с Владимиром Симоновым
- «Лают, кусают!»: Лихачева назвала глупостью допуск собак в музеи
- «Не понимаю, как сделала это»: Муж Гурченко назвал две ее любимые роли
- Жители более 15 регионов РФ пожаловались на сбои мобильного интернета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru