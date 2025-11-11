Багреева: Включение новых платформ в закупки должно сохранять конкуренцию

Включать в систему госзакупок малого объема платформы электронной коммерции необходимо, учитывая имеющиеся требования к сертификации и прозрачности площадок, а также прослеживаемости происходящих процедур. Об этом на сессии «Платформизация госзакупок» Дня платформенной экономики заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.



«На сегодняшний день в системе закупок малого объема сложился довольно высокий уровень конкуренции поставщиков разных ИТ-решений: в стране действует порядка 15 электронных магазинов, работающих в соответствии с требованиями тендерного законодательства. Между площадками существует здоровая конкуренция, которая стимулирует их постоянное развитие и совершенствование», – отметила вице-мэр.



Одной из самых крупных торговых площадок стал столичный Портал поставщиков, созданный для автоматизации закупок малого объема более 12 лет назад. По словам Багреевой, сегодня на портале предлагают работы, услуги и товары свыше 385 тысяч поставщиков со всей страны, платформой пользуются заказчики из 43 российских регионов. Процедуры происходят в онлайн-режиме.



«Портал обеспечивает высокую конкуренцию – на каждую закупку приходится в среднем семь участников, в результате чего стоимость приобретаемого товара, работы или услуги снижается примерно на 14%. Портал поставщиков – это не просто торговая площадка, это современный ИТ-инструмент, действующий в контуре существующей системы госзаказа и объединяющий эффективные решения по организации и проведению закупок малого объема», – подчеркнула она.



Коммерческие платформы отличаются обширной сетью пунктов выдачи заказов, это удобно для заказчиков из регионов с большим количеством отдаленных населенных пунктов, а также малой плотностью населения.



«Важно, чтобы включение платформ онлайн-торговли в систему госзакупок проводилось с учетом всех требований законодательства и с сохранением конкуренции как среди площадок, так и при проведении закупочных процедур», – заключила Багреева.



Контрактная система Москвы стабильно демонстрирует высокую эффективность, занимая первое место в Национальном рейтинге прозрачности закупок на протяжении 19 лет. Кроме того, вовлечение малого бизнеса, внедрение цифровых технологий и стандартизация процедур позволяют экономить на каждом этапе процесса.

