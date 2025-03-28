Багреева: В столице пройдет ежегодный форум «Дни московской конкуренции»

Форум «Дни московской конкуренции», объединяющий поставщиков, закупщиков и участников земельно-имущественных торгов, пройдет с 2 по 4 апреля в Москве. Об этом заявил заммэра столицы, глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.



По ее словам, форум проводится с 2019 года, это традиционная площадка для общения участников рынка закупок и обмена бизнес-практиками. Здесь затрагивается широкий спектр вопросов: внедрение новых сервисов на Портале поставщиков, развитие в Москве конкурентной среды, оптимизация закупочной системы. Самым активным предпринимателям присвоят звание «Поставщик правительства Москвы» как показатель надежности и добросовестности представителя бизнеса. Такие организации строят мосты и дороги, реставрируют памятники архитектуры и культуры, занимаются снабжением медицинских и образовательных учреждений, коммунальных служб и метрополитена, добавила Багреева.



На форуме разыграют свыше 50 сертификатов, позволяющих получить скидку от 30% до 100% при покупке абонемента на участие в аукционах на онлайн-площадке «Росэлторг».



В свою очередь глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что конференцию начнется с пленарной сессии, в ходе которой будут рассмотрены практические вопросы совершенствования системы закупок и развития конкурентной среды. Второй день форума будет посвящен обсуждению сокращения сроков оплаты контрактов, примеров правоприменительной практики УФАС России, развития цифровой экосистемы столичных закупок и других вопросов закупочной деятельности заказчиками и специалистами контрактных служб. На третий день форума пройдут семь содержательных сессий для поставщиков, на которых расскажут о нефинансовых мерах поддержки бизнеса, расширении перечня товаров для маркировки, стратегических направлениях для предпринимателей и изменениях на Портале поставщиков.

