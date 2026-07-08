Багреева: В первом полугодии столица реализовала на торгах 577 коммерческих помещений

Москва реализовала на торгах 577 помещений для бизнеса суммарной площадью свыше 70 тысяч квадратных метров в первом полугодии 2026 года. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

«Самыми востребованными у инвесторов стали помещения площадью до 100 квадратных метров, подходящие для небольших бизнес-проектов. Наиболее высоким спросом пользовались помещения на первых этажах и в подвалах, где предприниматели традиционно открывают магазины, аптеки, салоны красоты, сервисные центры, пункты выдачи заказов, медицинские учреждения и другие виды бизнеса. Около трети реализованных в первом полугодии объектов пришлось на САО, примерно по 10% – на ВАО и ЦАО. В ходе торгов на один лот претендовали в среднем пять человек», – отметила Мария Багреева.

Приобрести с торгов нежилые помещения помогут как физические, так и юридические лица, в том числе ИП.

По словам главы столичного Департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, полный перечень лотов представлен на Инвестиционном портале Москвы. Можно настроить различные фильтры, чтобы подобрать интересующее помещение, а весь процесс торгов проходит онлайн с минимальным комплектом документов. Город гарантирует юридическую чистоту сделки и прозрачность процедуры, добавил он.

Для участия в торгах, которые проходят на электронной площадке «Росэлторг», необходимо зарегистрироваться на портале и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.

