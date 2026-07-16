Багреева: В первом полугодии столица реализовала на аукционах около 5 тысяч машино-мест

С января по июнь 2026 года на столичных торгах реализовали 4,9 тысячи машино-мест, рассказала заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.



По ее словам, это более чем в три раза превышает показатель за аналогичный период 2025 года.



«Больше всего машино-мест – 881 – реализовали в Северном административном округе. Также популярны были Восточный и Юго-Восточный округа, где приобрели 795 и 628 объектов соответственно. Средняя конкуренция в ходе торгов составила три участника на лот», – уточнила Багреева.



Помимо экономии времени на поиск парковки, собственное машино-место также помогает защитить автомобиль от влияния неблагоприятных погодных условий.



В свою очередь руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов напомнил, что столица выставляет на торги машино-места как на подземных стоянках ЖК, так и в наземных паркингах. В начале 2026 года в городе реализовали 4,8 тысячи мест на парковках в домах и около 100 – в специальных комплексах гаражного назначения.



Аукционы проходят на электронной площадке «Росэлторг». Для участия необходима регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.



Витриной лотов, которые выставляют на торги, является Инвестиционный портал Москвы. Подробная информация о доступных объектах представлена в разделе «Торги Москвы».

