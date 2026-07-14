Багреева: В первом полугодии Москва реализовала на городских аукционах 46 зданий
На городских аукционах в российской столице за первые шесть месяцев текущего года реализовано 46 нежилых зданий. Совокупная площадь объектов превысила 17,5 тысячи квадратных метров. Показатели раскрыла заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Аукционы по продаже и аренде нежилых зданий востребованы у инвесторов. Такие объекты используются для ведения бизнеса в различных сферах: торговле, медицине, образовании, культуре, предоставлении услуг. В первом полугодии 2026 года на торгах реализовали 46 зданий общей площадью более 17,5 тысячи квадратных метров, в том числе два с земельными участками. Объекты были выставлены на аукционы как по отдельности, так и едиными лотами, включавшими в себя сразу несколько построек. Три здания реализовали на торгах по аренде, остальные – по продаже. На один лот в среднем претендовали четыре участника аукциона», – уточнила заммэра.
Больше всего зданий в Москве в первом полугодии было реализовано в Центральном административном округе. Три из них имеют статус объекта культурного наследия. При этом, как сообщил глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, самым востребованным оказался лот в районе Хорошево-Мнёвники. За объект площадью 156 квадратных метров в торгах приняли участие 10 претендентов.
Помимо объектов в городской черте на аукционах также было реализовано 34 здания, принадлежащих столице, в четырех округах Подмосковья: Одинцовском, Пушкинском, Наро-Фоминском и Чехове.
Торги проводятся на электронной площадке «Росэлторг». Для участия потребуются регистрация и наличие усиленной квалифицированной электронной подписи. Инвестиционный портал Москвы публикует полные данные о лотах, которые выставляются на аукцион, в том числе фотографии, документацию, условия и формы реализации.
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