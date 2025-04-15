Багреева: В первом квартале столица реализовала на торгах 421 коммерческое помещение
Москва реализовала в ходе торгов 421 помещение для бизнеса суммарной площадью свыше 80 тысяч «квадратов» в январе-марте 2025 года. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.
По ее словам, выгода выкупа на торгах коммерческой недвижимости заключается в том, что процедура прозрачна и осуществляется полностью в онлайн-режиме, а стартовая цена значительно ниже среднерыночной. Кроме того, гарантируется юридическая чистота сделки.
Багреева добавила, что больше всего объектов продали на востоке, в центре, на западе, юго-востоке и юго-западе Москвы. Большинство объектов — свободного назначения. В среднем на лот приходилось восемь человек.
Как отметил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, наиболее востребованными стали помещения в подвалах и на первых этажах офисных зданий и многоквартирных домов. Всего было продано 110 объектов в подвалах и 249 — на первых этажах (85% от общего количества реализованных лотов).
Информация об объектах представлена на столичном Инвестиционном портале, в разделе «Имущество от города».
Развитие электронных сервисов для бизнеса отвечает целям регионального проекта «Цифровое государственное управление», а также нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
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