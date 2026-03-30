Багреева: В Москве стартовал курс интенсивов по производительности труда для МСП

Москва запустила курс очных интенсивов для малого и среднего бизнеса (МСП) по механизмам повышения производительности труда. Он направлен на практическое освоение бережливых технологий и цифровых инструментов, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Малый и средний бизнес – один из ключевых секторов экономики столицы, он обеспечивает около 30 процентов ВРП и объединяет примерно 40 процентов занятых. При этом производительность труда в МСП на 25 процентов ниже, чем в крупных компаниях, что указывает на значительный потенциал роста», - подчеркнула заммэра.

В ходе серии интенсивов участники вместе с экспертами разберут реальные процессы, протестируют решения и смогут сразу применять полученные знания в своем бизнесе.

Первый интенсив «Формула успеха: инструменты эффективного бизнеса» организован АНО «Мосстратегия» совместно со Сбером. В ходе семинара эксперты представили участникам инструменты диагностики бизнес-процессов, методики решения операционных задач и планирования процесса создания продукта. Отдельный блок был посвящен цифровым решениям, автоматизации и роботизации.

Предприниматели получили индивидуальные рекомендации по внедрению решений в деятельность своих компаний.

Представителям МСП рассказали о мерах государственной поддержки, в том числе грантах, льготных кредитах и субсидиях. Им также представили кейсы компаний – участников федерального проекта «Производительность труда», которые уже внедрили инструменты бережливого производства и повысили эффективность работы.

Подобные очные интенсивы планируется проводить раз в квартал.

С прошлого года в Москве проводят бесплатное онлайн-обучение малого и среднего бизнеса, направленное на внедрение бережливых технологий и повышение эффективности: курсы «Свое дело: новый уровень» и «Свое дело: новый уровень ПРО». Системная работа по повышению эффективности московских предприятий стартовала в 2022 году в рамках проекта «Производительность труда». Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что участниками проекта стали 535 столичных предприятий.

