Багреева: В Москве сформирован новый механизм правового регулирования

Новый механизм оценки эффективности нормативных актов утвердили в столице. Он позволит формулировать обоснованные предложения по устранению барьеров, выявленных в правовых документах. Об этом заявила заммэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.



По ее словам, механизм включает перечень индикаторов эффективного регулирования. Он позволит проводить системный анализ правовых актов на предмет избыточных требований к предпринимателям. Четкие критерии дадут возможность оперативно выявлять и классифицировать барьеры и устаревшие нормы, что повысит эффективность экспертизы и распространит оценку на большую часть основных секторов экономики Москвы.



Оценку будут проводить по десяти индикатором, в частности, таким, как отсутствие дублирующих требований, содержание понятных условий для ведения предпринимательской деятельности, возможность электронной подачи документов на получаемые госуслуги, отсутствие в нормативном акте избыточных процедур и так далее. Нормативный акт признают эффективным только в том случае, если он будет отвечать всем критериям. При обнаружении отклонений эксперты сформируют рекомендации для органов власти по внесению изменений в документ.



В текущем году по новым правилам проанализируют влияние нормативных актов на экономику столицы в 16 отраслях, в частности, в инновациях и культуре. Оценка коснется актов 18 органов исполнительной власти Москвы.



В 2024 году столичный Департамент экономической политики и развития оценил влияние на экономику Москвы 77 нормативных актов 15 отраслях. Внесенные изменения позволят городскому бюджету и бизнесу ежегодно экономить порядка 500 млн рублей.



Второй год подряд Москва входит в высшую группу регионов по рейтингу качества оценки влияния правовых актов на экономику российских субъектов. Его составляет Минэкономразвития России.

