Багреева: В Москве обновили сборник нормативов по эксплуатации городских объектов

Департамент экономической политики и развития столицы обновил с учетом цен на 01.07.2026 Сборник СН-2012, который предназначен для оценки затрат по эксплуатации городских объектов, рассказала заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Применение Сборника позволяет заказчикам Москвы устанавливать обоснованные показатели эксплуатации зданий, сооружений и других объектов городской инфраструктуры. Таким образом обеспечиваются равные условия для подрядчиков в рамках проводимых тендеров, а также повышаются контроль и ответственность при выполнении работ, что способствует созданию комфортной и благоустроенной городской среды», - рассказала она.

Так, во втором квартале 2026 года в Сборник СН-2012 вошли более 250 новых нормативов по стоимости, а также были обновлены более 200 существующих.

Обновленные нормативы разработаны для обслуживания и содержания аттракционов парка «Зарядье», ультрабыстрых зарядных станций для электробусов, эксплуатации узлов учета тепловой энергии дворца спорта «Лужники», малых архитектурных форм, осветительных приборов для архитектурно-художественного освещения города. Также их будут применять и для расчета на других объектах города.

Сборником уже пользуются около 2,5 тысячи московских заказчиков и компаний в процессе обслуживания и эксплуатации объектов города. Его обновляют один раз в квартал.

