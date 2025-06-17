Багреева: в Москве достигнут новый минимум свободных офисов с 2018 года

В первом квартале 2025 года доля вакантных офисных площадей в Москве составила 4,8%, что на 2,4 процентных пункта ниже, чем годом ранее. Это стало минимальным значением с 2018 года, рассказала заммэра столицы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.



«Особенно заметно сократилась доля свободных помещений класса A – на 4,6 процентного пункта, в сегменте B – на 1,1 процентного пункта. По прогнозам аналитиков, в конце 2025 года доля свободных офисов в столице не превысит 4,7%», – пояснила она.



Основными арендаторами и покупателями выступили компании, специализирующиеся на IT и телекоммуникациях, строительном секторе, сфере профессиональных услуг и производстве - на них пришлось 60% выкупленных и арендованных площадей.



В первом квартале 2025 года в городе ввели в эксплуатацию 35,1 тысячи квадратных метров офисных площадей, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом спрос по-прежнему опережает предложение. Это привело к тому, что средняя арендная ставка к концу марта 2025 года составила 28,6 тысячи рублей за квадратный метр, что на 28% больше, чем годом ранее. Стоимость аренды офисов класса А возросла на 16%, а в категории B ставки увеличились на 23%.



На данный момент в Москве продолжается строительство более 60 деловых объектов. До конца 2025 года в городе планируют ввести в эксплуатацию свыше 800 тысяч квадратных метров офисных помещений. По словам руководителя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, специалисты ведомства проводят выездные проверки на каждом этапе строительства, что позволяет гарантировать надежность и безопасность зданий при их дальнейшей эксплуатации.

