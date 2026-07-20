Багреева: В I полугодии на Портале поставщиков прошло свыше 116 тыс. котировочных сессий

С января по июнь 2026 года на Портале поставщиков состоялось свыше 116 тысяч котировочных сессий, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Котировочные сессии на Портале поставщиков – это инструмент, помогающий бизнесу находить новых партнеров, а заказчикам — закупать необходимую продукцию по оптимальной цене благодаря высокому уровню конкуренции. В первой половине 2026 года на ресурсе провели 116,1 тысячи котировочных сессий, что на 25 процентов больше, чем за тот же период 2025-го. Среднее снижение цены в ходе процедур составило 14 процентов, а на один контракт претендовали в среднем семь предпринимателей», — раскрыла она.

Более всего были востребованы строительные товары — 6,3 тысячи контрактов было заключено на их приобретение. По медицинской продукции провели 4,8 тысяч сделок, а по хозяйственной продукции — 4,6 тысяч.

Как отметил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, на Портале созданы одинаковые условия для предпринимателей со всей страны. Так, в первом полугодии 2026 больше всего контрактов по итогам котировочных сессий заключили с Москвой поставщики из столицы, Санкт-Петербурга, Московской и Владимирской областей, а также из Краснодарского края. На них пришлось свыше 40% от всего количества.

Портал поставщиков создали в 2013 году с целью автоматизации закупок малого объема. Сегодня - это крупная межрегиональная платформа, на которой работаю поставщики со всей страны и госзаказчики из 46 регионов РФ.