Багреева: В I квартале закупки Москвы у малого бизнеса составили 106,1 млрд рублей

Объем закупок у субъектов малого предпринимательства (СМП) достиг 106,1 млрд рублей в январе-марте 2025 года, что на 26% больше, чем в первом квартале 2024 года. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.



«Представители малого бизнеса активно участвуют в важных для Москвы проектах: занимаются благоустройством города, строят дороги и объекты социальной инфраструктуры, обеспечивают медикаментами больницы, снабжают школы и детские сады продуктами. В первом квартале 2025 года московские заказчики подписали с субъектами СМП договоры на сумму 106,1 миллиарда рублей. Это на 26 процентов больше января – марта прошлого года, когда сумма заключенных с малым бизнесом контрактов составила 84,1 миллиарда рублей», — отметила Мария Багреева.



По ее словам, чаще всего город приобретал у малого бизнеса работы по ремонту сооружений и зданий, обслуживанию информационных и инженерных систем, лекарственные препараты, а также услуги по обустройству общественных пространств.



Столичное правительство регулярно улучшает систему городских закупок, что облегчает работы для относительно небольших предприятий. Так, все закупки объемом до 20 млн рублей проводятся московскими заказчиками среди СМП с 2022 года, а срок оплаты сокращен с 15 дней до недели.



Как отметил глава Департамента по конкурентной политике города Москвы Кирилл Пуртов, за 20 лет общая сумма заключенных с СМП контрактов составила более трех триллионов рублей, а объем столичных госзакупок среди СМП увеличился более чем в 100 раз. В 2024 году он составил почти 640 млрд рублей (16% от всех подобных сделок с малым бизнесом в России). У предпринимателей появляется возможность находить заказчиков и работать не только в Москве, но и в других регионах.



Понятные и прозрачные условия для малого бизнеса создает, в частности, появившийся в 2013 году Портал поставщиков, где производятся закупки малого объема. Здесь представлены свыше трех миллионов услуг, работ и товаров, на платформе каждый день заключаются порядка 1500 контрактов.



В качестве функционального заказчика портала поставщиков выступает столичный Департамент по конкурентной политике, а техническим развитием занимается Департамент информационных технологий.



Развитие электронных сервисов для предпринимателей отвечает целям регионального проекта «Цифровое государственное управление», а также нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

