Багреева: В I квартале в Москве зарегистрировалось 79 тысяч самозанятых
По состоянию на 1 апреля 2026 года в Москве насчитывалось свыше 2,34 миллиона плательщиков налога на профессиональный доход — это 14% от общего количества самозанятых по всей России. Такие данные привела заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Все больше москвичей выбирают самозанятость как эффективный инструмент для старта собственного дела, профессиональной реализации и саморазвития. Самозанятые специалисты активно осваивают разнообразные ниши: от IT-услуг и рекламы до транспортной логистики. В первом квартале 2026 года в столице зарегистрировались 79 тысяч новых плательщиков налога на профессиональный доход, в результате их общее число на 1 апреля превысило 2,34 миллиона», - сказала Багреева.
По ее словам, такой рост говорит о повышении предпринимательской активности жителей Москвы и способствует усилению конкуренции в городской экономике.
Налог на профессиональный доход привлекает тех, кто работает на себя и не привлекает наёмных сотрудников. Его главные плюсы — простая процедура регистрации, автоматизированная передача данных о доходах, отсутствие необходимости сдавать налоговую отчётность и использовать кассовую технику.
Чаще всего московские самозанятые занимаются пассажирскими и грузовыми перевозками, услугами доставки, сдачей квартир в аренду, а также рекламой и маркетингом.
За первый квартал 2026 года столичные самозанятые выдали клиентам 58,2 миллиона чеков, при этом средний размер чека на конец марта достиг 2 857 рублей. В бюджет Москвы от этой категории налогоплательщиков поступило свыше 5 миллиардов рублей — на 6% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Всего с момента введения налогового режима в столичный бюджет поступило около 65 миллиардов рублей в виде налога на профессиональный доход.
Москва активно поддерживает тех, кто хочет развивать карьеру или запускать своё дело.
