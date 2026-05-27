Багреева: В I квартале оборот платных услуг в Москве достиг 1,2 трлн рублей

Объем платных услуг в столице вырос в сопоставимых ценах в январе-марте 2026 года на 2,4% по сравнению с первым кварталом прошлого года и достиг 1,2 трлн рублей. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

«Сфера услуг Москвы активно развивается: внедрение цифровых форматов способствует повышению качества сервиса и делает услуги более доступными для пользователей. За первый квартал 2026 года объем платных услуг населению Москвы составил 1,2 триллиона рублей – на 2,4% больше, чем в тот же период предыдущего года. Наибольший вклад в рост внесли электронные сервисы, услуги связи и образование, на которые приходится около трети оборота всей отрасли. Эти направления демонстрируют устойчивое развитие благодаря цифровизации», – добавила Багреева.

Так, выручка электронных сервисов составила более 123 млрд рублей, увеличившись на 16%. Это стало возможно благодаря активному использованию облачных и мультимедийных сервисов, а также цифровых экосистем.

До 121 млрд рублей (плюс 7%) подрос оборот услуг связи. Во многом это связано с устойчивым спросом на интернет.

На 5% увеличился оборот образовательных услуг – до 111 млрд рублей. Отмечается рост популярности дополнительного образования для повышения квалификации или приобретение новой профессии, распространяются его дистанционные форматы.

Также высокую динамику показывают спортивные организации (плюс 19%, до 19 млрд рублей) и турагентства (плюс 11%, до 22 млрд рублей).

