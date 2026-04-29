Багреева: В I квартале на Портале поставщиков провели свыше 36 тысяч котировочных сессий

«Котировочные сессии – удобный формат закупок для всех участников: предприниматели получают доступ к большему числу заказов, что дает им возможность масштабировать свой бизнес, а заказчикам такой формат позволяет экономить бюджетные средства. В первом квартале 2026 года на Портале поставщиков состоялось более 36 тысяч котировочных сессий», - сказала Багреева.

Котировочная сессия — мини‑аукцион длительностью 3–24 часа: участники снижают начальную цену контракта, побеждает тот, кто предложил наименьшую стоимость. В среднем на один контракт претендовали семь предпринимателей — благодаря конкуренции цены снизились в среднем на 14%.

Самые востребованные категории: строительные товары (3,6 тысячи контрактов), хозяйственная продукция (3,2 тысячи сделок) и медицинская продукция (2,7 тысячи сделок).

По словам руководителя Департамента Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, 75% сделок (27 тысяч) пришлось на Москву, Московскую и Ростовскую области, Санкт‑Петербург и Краснодарский край.

Портал поставщиков объединяет более 400 тысяч предпринимателей со всей страны и 60 тысяч заказчиков из 44 регионов России. Недавно к порталу присоединились заказчики Курской области, об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

