Багреева: В Белую книгу ФАС России вошли проконкурентные практики Москвы

Три столичные проконкурентные практики включены в Белую книгу Федеральной антимонопольной службы за 2025 год, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.



«Москва последовательно внедряет решения, которые способствуют развитию конкуренции и создают новые возможности для предпринимателей. Эффективность этой работы ежегодно отмечает Федеральная антимонопольная служба в Белой книге лучших региональных практик. По итогам 2025 года в нее вошли три столичные практики, что подтверждает эффективную работу московских властей по созданию благоприятных условий для столичного бизнеса», - отметила она.



В ФАС отметили упрощенную схему участия в городских земельно-имущественных торгах, заявки создаются автоматически по стандарту, что в итоге способствует росту конкуренции. Департамент города Москвы по конкурентной политике внедрил этот механизм в 2024 году. Глава профильного Департамента Кирилл Пуртов отметил, что цифровые инструменты постоянно улучшаются для создания эффективных механизмов работы.



Также в Белой книге отмечен успех города в рамках организации фестивалей, включая «Лето в Москве» и «Зима в Москве». Такие проекты привлекают не только жителей и гостей столицы, но и предпринимателей, которые активно продвигают свои бренды и могут представить аудитории свою продукцию.



И третья практика, включенная в Белую книгу, это услуга «Фотоконтент для бизнеса». Благодаря ей малый и средний бизнес может получить качественную съемку своей продукции бесплатно. Эти и другие сервисы отвечают задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также столичного проекта «Цифровое государственное управление».

