Объем онлайн-торговли в Москве в 2025 году достиг показателя в 1,9 триллиона рублей, что на 14% больше в сопоставимых ценах, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«В 2025 году объем онлайн-продаж в Москве достиг 1,9 триллиона рублей, что в сопоставимых ценах на 14 процентов выше показателя 2024 года. Доля электронной коммерции составила почти четверть в общем обороте торговли Москвы», — отметила Багреева.

По ее словам, такая тенденция обусловлена тем, что сами москвичи предпочитают совершать покупки на маркетплейсах и с помощью интернет-сервисов. Развитие платежных систем, а также расширение возможностей службы доставки также способствовали переходу торговли в онлайн, добавила она.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, еда и продукты заняли 28% от общего числа заказов. Его оборот достиг 531 миллиарда рублей в 2025 году, что на 24% больше прошлогоднего показателя. В тройку также попали мебель и товары для дома – 16% (294 миллиарда рублей, прирост на 26% за год) и одежда и обувь — 13% (243 миллиарда рублей, прирост на 11%).

Рост оборотов также был зафиксирован в категории цифровых товаров (программное обеспечение, электронные книги, музыка, видео, онлайн-курсы, игровые подписки). Объем продаж в этом секторе достиг 91 миллиарда рублей, что является ростом на 42%. Также на 28% выросли покупки инструментов и садовой техники в Интернете — до 85 миллиардов рублей.

