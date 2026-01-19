Багреева: В 2025 году Москва реализовала на торгах около 1,5 тыс. нежилых помещений

В столице в 2025 году на городских торгах было реализовано почти 1,5 тысячи нежилых помещений, общей площадью более 240 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По её словам, такого рода недвижимость пользуется популярностью у московских предпринимателей.

«В 2025 году город реализовал на аукционах около 1,5 тысячи коммерческих помещений общей площадью 242 тысячи квадратных метров. Большинство из них имеют свободное назначение и подходят под организацию практически любого вида бизнеса. На один лот в ходе торгов претендовали семь человек», - уточнила заместитель мэра.

Багреева отметила, что у представителей столичного бизнес-сообщества особой популярностью пользовались небольшие нежилые помещения площадью до 100 квадратных метров, на которые пришлось около половины проданных в прошлом году объектов. При этом больше всего нежилых помещений реализовали в Восточном административном округе — 223.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов рассказал, что прежде всего предпринимателей интересуют помещения, находящиеся в местах с интенсивным пешеходным трафиком, например, вблизи станций метро, а также те, что расположены на первых этажах зданий.

Всю необходимую информацию, о выставляемых на городские торги помещениях, можно узнать в разделе «Торги Москвы» столичного Инвестиционного портала.

Эта и другая информация об экономике Москвы - в официальном канале Комплекса экономической политике в мессенджере МАХ.

