Багреева: В 2025 году Москва провела оценку регуляторного воздействия более 50 правовых актов

В 2025 году в Москве продолжили работу по устранению административных барьеров для столичного бизнеса. В частности, рассмотрели 54 правовых акта 19 органов исполнительной власти по таким направлениям, как природопользование, социальная поддержка, строительство, ЖКХ, транспорт, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, изменения, предложенные по 40 актам, позволят компаниям и городскому бюджету сэкономить около 770 миллионов рублей. Некоторые ключевые решения реализовали уже в 2025 году. К примеру, подачу документов при получении субсидий поставщикам социальных услуг перевели в электронный формат.

Еще одним важным шагом в сфере госуслуг стала оптимизация регистрации самоходных машин. Ранее владельцы машин были вынуждены представлять технику на осмотр дважды - для регистрации и для техосмотра. Объединение этих процедур позволило бизнесу экономить от 10 до 40 рабочих дней.

«Мы не только проводим оценку актов и снижаем административные барьеры для бизнеса, но и последовательно развиваем методологию оценки эффективности регулирования. Это позволяет нам системно выявлять избыточные требования и повышать эффективность регулирования в ключевых отраслях экономики города», – рассказала Багреева.

Среди прочего Департамент экономической политики и развития города в 2025 году дополнил механизм оценки правовых актов, расширив перечень индикаторов эффективности регулирования с 10 до 12.

В оценка правовых актов столицы активно участвуют партнеры – органы исполнительной власти города, экспертный совет при Департаменте экономической политики и развития столицы и представители делового и научного сообществ.

В 2025 году Москва в третий раз вошла в высшую группу рейтинг качества оценки влияния правовых актов на экономику регионов, который формирует Минэкономразвития РФ.

