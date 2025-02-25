Багреева: В 2024 году оборот розничной торговли в столице вырос почти на 5%

Оборот розничной торговли в столице составил 7,5 трлн рублей в прошлом году, превысив показатель 2023 года на 4,9% в сопоставимых ценах, рассказала заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.



«Основной вклад в рост внес непродовольственный сектор. Его обороты выросли на 8,1%, до 3,8 трлн рублей. Наибольший рост показали магазины косметики и парфюмерии, одежды, мебели, цифровой видео- и аудиотехники. Потребительская активность в Москве остается высокой», - сказала она.



По словам Багреевой, маркетплейсы и сетевые торговые точки под влиянием спроса расширяют сервисы доставки и каналы продаж, наращивают ассортимент за счет собственных марок, товаров российского производства и продукции из дружественных государств. Оборот продовольственных товаров вырос на 1,6% – до 3,7 трлн рублей.



Сектор рос благодаря развитию новых форматов торговли: открытие кафетериев в магазинах, доставка товаров из супермаркетов на дом. Доля столицы в общем обороте розничной торговли страны в 2024 году составила 13,5%.



Активность покупателей проявилась и в заполняемости московских торговых центров. В прошлом году их посещаемость увеличилась на 2,1% к 2023 году и в среднем составила 271 человек в сутки на тысячу «квадратов». Увеличение трафика в прошлом году обеспечивали преимущественно ТЦ малых форматов – районные площадью до 20 тысяч квадратных метров, которые люди активнее посещают из-за близости к дому. В более крупных магазинах посещаемость осталась практически на том же уровне, что и в 2023 году.

