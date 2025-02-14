Багреева: в 2024 году объем госзакупок столицы составил 1,7 трлн рублей

В Москве государственные и муниципальные компании подписали около 380 тысяч договоров на сумму 1,7 триллиона рублей в рамках федерального закона 44-ФЗ «О госзакупках», сообщила заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.



«Московский госзаказ является крупнейшим в России: каждый седьмой рубль в системе закупок страны приходится на столичных заказчиков. В 2024 году они заключили 376,6 тысячи госконтрактов на сумму 1,7 триллиона рублей, что на 10 процентов выше показателя 2023 года», - отметила заместитель мэра.



По её словам, московские заказчики чаще всего закупали медицинские товары, а также договаривались о выполнении строительных работ, а также на поставку питания в школы, детские сады и больницы.



Багреева подчеркнула, что общий объем контрактов по этим категориям превысил 800 миллиардов рублей.



По словам главы столичного Департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, наиболее активно столица контактировала с поставщиками из Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ярославской области.

