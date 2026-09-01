Багреева: Учреждения образования Москвы заключили 50 тысяч контрактов в январе-августе

С начала 2026 года столичные образовательные организации заключили на Портале поставщиков около 50 тысяч контрактов. Из них 15 тысяч соглашений было подписано в летние месяцы, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.



«Столичные образовательные учреждения активно пользуются Порталом поставщиков для закупок необходимых товаров, работ и услуг. За восемь месяцев этого года они заключили на платформе около 50 тысяч контрактов. При этом 15 тысяч сделок пришлось на июнь, июль и август – месяцы, в которые ведется активная подготовка к новому учебному году. Чаще всего заказчики приобретали образовательные услуги, строительные и хозяйственные товары, включая бытовую технику, информационно-технологическую, а также полиграфическую продукцию и литературу», – отметила Багреева.

По словам заммэра, в летние месяцы в число популярных категорий также вошли услуги по проведению текущего ремонта.

Портал поставщиков представляет собой межрегиональную платформу для закупок малого объема. Она обеспечивает предпринимателям со всей страны свободный доступ к государственному заказу. На данный момент число поставщиков на площадке превышает 410 тысяч.

По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, лидерами по поставкам для столичного образования стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, а также Владимирская и Самарская области. Предприниматели из этих регионов заключили свыше 40 тысяч сделок, что составляет 80% от общего объема.



Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что платформа продолжает активно расширять свое региональное присутствие - сегодня ей пользуются госзаказчики из 47 регионов страны.

