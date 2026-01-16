Багреева: Три московских проекта получили награды международной выставки инноваций

Наградами отмечены три цифровых продукта столичного Департамента экономической политики и развития на выставке интеллектуальной собственности и инновационных технологий IPITEx-2026 (Бангкок, Таиланд). Об этом заявила заммэра Москвы, глава департамента Мария Багреева.



Так, награды международных организаций в сфере инноваций и информационных технологий Гонконга, Сингапура и Японии, а также золотую медаль в категории «Робототехника, электроника, автоматизация, интернет вещей и программное обеспечение» получила цифровая экосистема аудита «Система предотвращения нарушений при осуществлении закупок».



Кроме того, золотой медали в категории «Строительство, гражданская инженерия и архитектура» был удостоен калькулятор расчета укрупненных показателей стоимости строительства.



В свою очередь грамоту Министерства здравоохранения Малайзии, специальную премию Всемирной ассоциации женщин-изобретателей и серебряную медаль в категории «Образовательные, офисные, бытовые инструменты и спорт» получила платформа «Тело. Дух. Разум», разработанная для сотрудников Комплекса экономической политики московского правительства.



Багреева подчеркнула, что успехи столицы в области цифровых технологий высоко ценятся международным экспертным сообществом. «Система предотвращения нарушений при осуществлении закупок благодаря применению риск-ориентированных механизмов, работающих на основе ИИ-моделей, осуществляет контроль за проведением закупки на всех ее этапах, тем самым способствуя снижению рисков и повышению прозрачности процедур. Калькулятор расчета укрупненных показателей стоимости строительства помогает госзаказчикам более точно планировать затраты на возведение объектов и оптимизировать бюджетные расходы», — отметила она. В свою очередь в платформе «Тело. Дух. Разум» объединены благотворительные проекты, психологические тренинги, образовательные мероприятия, развлекательные и спортивные программы для сотрудников комплекса и членов их семей. Все проекты ярко демонстрируют успешное применение передовых технологий для решения задач города, добавила Багреева.



Международная выставка IPITEx проводится в Бангкоке с 1995 года. В этом году 24 страны представили на ней 883 проекта.



Эта и другая информация об экономике Москвы - в официальном канале Комплекса экономической политике в мессенджере МАХ.

