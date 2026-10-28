Багреева: Торговый бот помог заключить 75 тысяч контрактов на Портале поставщиков
За первые девять месяцев 2026 года с помощью торгового бота на Портале поставщиков оформили свыше 75 тысяч контрактов — это на 12% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила заммэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Торговый бот позволяет предпринимателям участвовать сразу в нескольких котировочных сессиях в автоматическом режиме, что экономит их время и открывает доступ к большему числу заказчиков. Выигрывают от этого и госучреждения: высокая конкуренция среди участников дает им возможность приобретать товары и услуги по выгодным ценам. За девять месяцев 2026 года по итогам мини-аукционов с применением торгового бота на Портале поставщиков заключили более 75 тысяч контрактов – на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – отметила Багреева.
По её словам, в результате конкурентной борьбы заказчики смогли сэкономить 3,7 миллиарда рублей.
Инструмент запустили на Портале поставщиков в 2022 году. Механика его работы проста: предприниматель задаёт предельное значение снижения стоимости контракта и шаг снижения, после чего бот самостоятельно делает ставки в котировочной сессии, пока не достигнет указанной цены.
Глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов подчеркнул, что цифровые инструменты Портала поставщиков заметно облегчают бизнесу участие в закупках. Торговый бот активно используют предприниматели по всей стране. Так, с января по сентябрь текущего года наибольшее число сделок с его применением заключили поставщики из Москвы, Московской и Свердловской областей, Пермского края и Санкт‑Петербурга — на их долю пришлось 60,9 тысячи контрактов, или порядка 80% от общего объёма.
Функциональным заказчиком ресурса выступает Департамент по конкурентной политике города Москвы, а за его техническое развитие отвечает Департамент информационных технологий столицы.
Ранее Сергей Собянин рассказал о возможностях, которые Портал поставщиков открывает бизнесу со всей страны.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Рябков: Россия помогает Африке обрести продовольственный суверенитет
- Омбудсмен назвал главный плюс от шахмат в школьной программе по математике
- Глава Минздрава рассказал, от каких заболеваний чаще всего умирают россияне
- Хинштейн предупредил о возможном сбое в системе здравоохранения из-за БПЛА
- Захарова: Запад в попытках изоляции России потерпел фиаско
- «Не скушают!»: Дания и Швеция обиделись на Стубба и Стёре из-за Путина
- Над регионами России уничтожили 531 украинский БПЛА
- В МХТ имени Чехова сменили первого заместителя Хабенского
- В Липецкой области один человек пострадал при падении обломков БПЛА
- Трамп: Скоро будет организована встреча с Путиным и Зеленским