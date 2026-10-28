Багреева: Торговый бот помог заключить 75 тысяч контрактов на Портале поставщиков

За первые девять месяцев 2026 года с помощью торгового бота на Портале поставщиков оформили свыше 75 тысяч контрактов — это на 12% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила заммэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Торговый бот позволяет предпринимателям участвовать сразу в нескольких котировочных сессиях в автоматическом режиме, что экономит их время и открывает доступ к большему числу заказчиков. Выигрывают от этого и госучреждения: высокая конкуренция среди участников дает им возможность приобретать товары и услуги по выгодным ценам. За девять месяцев 2026 года по итогам мини-аукционов с применением торгового бота на Портале поставщиков заключили более 75 тысяч контрактов – на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – отметила Багреева.

По её словам, в результате конкурентной борьбы заказчики смогли сэкономить 3,7 миллиарда рублей.

Инструмент запустили на Портале поставщиков в 2022 году. Механика его работы проста: предприниматель задаёт предельное значение снижения стоимости контракта и шаг снижения, после чего бот самостоятельно делает ставки в котировочной сессии, пока не достигнет указанной цены.

Глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов подчеркнул, что цифровые инструменты Портала поставщиков заметно облегчают бизнесу участие в закупках. Торговый бот активно используют предприниматели по всей стране. Так, с января по сентябрь текущего года наибольшее число сделок с его применением заключили поставщики из Москвы, Московской и Свердловской областей, Пермского края и Санкт‑Петербурга — на их долю пришлось 60,9 тысячи контрактов, или порядка 80% от общего объёма.

Функциональным заказчиком ресурса выступает Департамент по конкурентной политике города Москвы, а за его техническое развитие отвечает Департамент информационных технологий столицы.

Ранее Сергей Собянин рассказал о возможностях, которые Портал поставщиков открывает бизнесу со всей страны.

