Багреева: Свыше 4 тыс. объектов недвижимости реализовано на городских торгах в 1 квартале

На городских торгах за первые три месяца года было реализовано 4,3 тысячи объектов недвижимости, включая коммерческие помещения и машино-места. Как сообщила заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, показатель в 2,5 раза превысил значения аналогичного прошлогоднего периода.

По ее словам, городские объекты вызывают интерес как у представителей бизнеса, так и у обычных горожан.

«За каждый объект конкурировали в среднем шесть участников торгов, что подтверждает высокий интерес к столичной недвижимости со стороны бизнеса и граждан. Две трети реализованного имущества, или почти три тысячи объектов, пришлось на машино-места, их покупали в основном физические лица. Предпринимателями были в большей степени востребованы коммерческие помещения, их было реализовано более 250», – сообщила Багреева, слова которой приводит пресс-служба Департамента экономической политики и развития города.

Она добавила, что ознакомиться со всей предлагаемой на торгах недвижимостью можно на Инвестиционном портале города, в разделе «Торги Москвы». Помимо документации, снимков объектов и условий продажи там можно даже провести 3D-тур по выбранному лоту или подать заявку на очный осмотр.

Как рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, ежедневно «Торги Москвы» посещает около 780 тысяч пользователей. 10% из них в итоге принимают решение об участии в городских аукционах. При этом физически присутствовать в столице для участия в них нет необходимости, так как процедура на всех этапах проходит в дистанционном формате.

На текущий момент Инвестиционный портал предлагает около трех тысяч объектов, это - земельные участки, машино-места и т. д. Отмечается, что для подачи заявки на участие необходима регистрация на цифровой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Эта и другая информация об экономике Москвы - в официальном канале Комплекса экономической политике в мессенджере МАХ.

