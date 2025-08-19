Багреева: Свыше 380 тысяч предпринимателей зарегистрировались на Портале поставщиков
Количество зарегистрированных на московском Портале поставщиков предпринимателей составило более 380 тысяч. Таким образом, этот показатель вырос на 30 тысяч с начала 2025 года. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.
По ее словам, портал функционирует уже более 12 лет, на нем также представлены 60 тысяч заказчиков из 42 российских регионов. «Активнее всего к площадке присоединялись представители из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Пермского края и Свердловской области – их доля среди новых пользователей составила почти 30%. Поставщики из этих регионов, подключившиеся к порталу с начала этого года, заключили 1,7 тысячи контрактов на сумму более 2,5 миллиарда рублей», – рассказала Мария Багреева.
Каждый день на портале заключаются порядка 1500 контрактов, свыше 90% предпринимателей представляют малый и средний бизнес.
По словам главы столичного Департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, портал привлекателен для предпринимателей тем, что здесь можно принимать участие в межрегиональных закупках малого объема, а также оперативностью и высокой цифровизацией сделок. Перечень предлагаемых услуг, работ и товаров превышает 3,2 млн наименований. Лидируют по количеству поставщиков Москва (почти 180 тысяч), Подмосковье (38,5 тысячи), Пермский край (13,6 тысячи), Санкт-Петербург (почти 13 тысяч) и Краснодарский край (свыше 8 тысяч).
Функциональным заказчиком портала выступает Департамент по конкурентной политике Москвы, за техническое развитие Портала поставщиков отвечает Департамент информационных технологий.
Развитие электронных сервисов для предпринимателей отвечает целям регионального проекта «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве состоится международный фестиваль короткометражного кино
- Сокращение доли мигрантов в строительстве назвали несвоевременным
- В ЛНР из-за природного пожара пострадали 11 человек
- Первая ракетка мира Синнер снялся с финала турнира ATP в Цинциннати
- СМИ: На грузовом судне в США прогремел взрыв
- Гарантии, обмен и встреча с Путиным: О чем договорился Зеленский в Белом доме
- В Брянcкой области пресекли попытку пересечения границы боевиками ВСУ
- Рютте заявил, что группа из 30 стран создает гарантии безопасности для Украины
- СМИ: Зеленский не отказался от обмена территориями на встрече с Трампом
- Минобороны: ПВО сбила 23 украинских беспилотника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru