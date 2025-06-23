Багреева: Столица заключила свыше 110 тысяч контрактов с МСП на Портале поставщиков
С января по май 2025 года на Портале поставщиков было заключено с представителями малого и среднего предпринимательства более 110 тысяч контрактов. Об этом сообщила заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«За пять месяцев этого года заказчики заключили на портале 110,3 тысячи контрактов с малым и средним бизнесом на сумму 24,3 миллиарда рублей. Всего же за этот период на платформе было совершено почти 116 тысяч сделок на 26,4 миллиарда рублей. Таким образом, доля субъектов МСП в общем объеме контрактов превысила 90%», – уточнила заместитель мэра.
По её словам, чаще всего город заказывал у малого и среднего бизнеса строительные, медицинские и информационно-технологические товары, а также услуги по техническому обслуживанию, содержанию и текущему ремонту.
Ежедневно на платформе заключают около 1,5 тысячи контрактов.
Как отметил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, лидерами по объему закупок за первые пять месяцев 2025 года этого года стали Москва и Подмосковье, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург, с которыми было заключено около 84 тысяч контрактов на сумму 19,2 миллиарда рублей.
«Это почти 80% от общего числа сделок с субъектами МСП на портале», – добавил Пуртов.
Напомним, что Москва много лет подряд является бессменным лидером в Национальном рейтинге прозрачности закупок.
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