Багреева: Столица сэкономила более 19 млрд руб. на экспертизе цен в госзакупках

Благодаря использованию технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК (Д)), которые заключается в системе госзакупок для нужд заказчиков города, Москва сумела сэкономить свыше 19 млрд рублей в январе-июне 2026 года. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.



«Экспертиза НМЦ – механизм, который позволяет городу сокращать расходы бюджета и формирует для госзаказчиков практику расчета обоснованных цен. За первые шесть месяцев 2026 года эксперты выдали 1 124 заключения. Заявленная сумма закупок составила 537,4 миллиарда рублей. По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить ее и сэкономить 19,1 миллиарда рублей бюджетных средств», – добавила Багреева.



С 2015 года выдали более 49 тысяч экспертных заключений по госзакупкам на сумму свыше 11 трлн рублей, сэкономить удалось 595,9 млрд рублей, отметила она.



С 1 июня текущего года столичный Департамент экономической политики и развития проводит экспертизу НМЦК (д) по всем закупкам.



Экспертиза цен помогает эффективно оптимизировать бюджетные расходы. Проверку достоверности определения НМЦК (Д) проводят для контрактов стоимостью свыше 30 млн рублей для закупки по 44-ФЗ и более 50 млн рублей — для закупки по 223-ФЗ.

