Багреева: Столица обновила сборник нормативов по эксплуатации городских объектов
Сборник нормативов СН‑2012 для расчёта стоимости эксплуатации городских объектов обновил Департамент экономической политики и развития Москвы. Как рассказала заммэра, глава ведомства Мария Багреева, все расчёты в документе приведены к уровню цен на 1 октября 2026 года.
По словам Багреевой, СН‑2012 помогает обоснованно формировать стоимость работ в городском хозяйстве столицы.
«Стоимостные нормативы обеспечивают прозрачность закупок и равные условия для подрядных организаций в рамках проводимых тендеров. Это позволяет качественно содержать общественные пространства и объекты инфраструктуры, способствует развитию в городе комфортной и благоустроенной среды. В третьем квартале 2026 года в сборнике актуализировали 85 стоимостных нормативов, а также включили в него 80 новых», – отметила Багреева.
Среди новых нормативов — расценки на уборку территорий с помощью многофункциональной роботизированной платформы (её уже используют в Парке Победы), техобслуживание систем управления архитектурным и ландшафтным освещением.
При эксплуатации и техобслуживании городских объектов Сборник СН‑2012 применяют примерно 2500 заказчиков и коммерческих компаний Москвы. Обновление базы — добавление новых нормативов и пересчёт цен — проводят каждый квартал.
Кроме того, в третьем квартале 2026 года базу данных СН‑2012 внесли в Единый реестр российского ПО Минцифры России. Это подтверждает, что решение соответствует требованиям к отечественному программному обеспечению, а значит, можно рассчитывать на его стабильную работу и квалифицированную поддержку со стороны разработчиков.
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