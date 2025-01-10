Багреева: Столичные заказчики сэкономили свыше 8 млрд рублей на мини-аукционах
На Портале поставщиков в 2024 году провели свыше 180 тысяч котировочных сессий, в результате которых московские заказчики смогли сэкономить более 8 млрд рублей, рассказала заммэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
Она отметила, что в прошлом году столица провела свыше 180 тысяч котировочных сессий на портале на сумму более 46 млрд рублей. Заказчикам удалось сэкономить за счет снижения в ходе мини-аукционов начальной цены. Чаще всего с помощью котировочных сессий в 2024 году заключались контракты на покупку хозяйственных, строительных и канцелярских товаров, оказание образовательных, охранных, противопожарных и медицинских услуг, а также на проведение ремонтных работ.
В ходе мини-аукционов и котировочных сессий поставщики конкурируют друг с другом, постепенно снижая начальную максимальную цену контракта. Победу одерживает участник, который предложил наименьшее значение. Подобный формат позволяет предпринимателям масштабировать бизнес и оперативно реализовать продукцию, а заказчикам – оптимизировать расходы, выбирать лучшие по цене и качеству предложения.
Глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что функционал мини-аукционов популярен как у московских, так и у региональных поставщиков. Четверть всех победителей котировочных сессий – представители Краснодарского края, Санкт-Петербурга, а также Ростовской, Калужской, Московской, Саратовской, Владимирской, Самарской и Ярославской областей. По словам Пуртова, объем заключенных с ними контрактов достиг 7,5 млрд рублей.
Портал поставщиков начал работу в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Сегодня на ресурсе работают свыше 58 тысяч заказчиков и более 350 тысяч предпринимателей по всей России. Перечень товаров, услуг и работ, которые на нем предлагают производители, включает 3 млн уникальных наименований. Развитию платформы способствуют чат-бот и служба технической поддержки.
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