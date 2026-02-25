Багреева: Столичные заказчики сэкономили более 6 млрд рублей на котировочных сессиях

В 2025 году на столичном Портале поставщиков заказчики провели свыше 175тысяч котировочных сессий, а благодаря снижению начальных цен Москва сэкономила 6,6 миллиарда рублей, рассказала заммэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Котировочная сессия представляет собой мини‑аукцион, в рамках которого предприниматели пошагово снижают начальную цену контракта, установленную заказчиком.

«В 2025 году на Портале поставщиков заказчики из Москвы успешно провели свыше 175 тысяч котировочных сессий. Среднее снижение начальной цены в ходе мини-аукционов составило 14%. Благодаря этому город сэкономил 6,6 миллиарда рублей. Самой востребованной категорией закупок стали строительные товары: по ним было заключено свыше 17 тысяч контрактов, а также хозяйственные и информационно-технологические товары – по 13 тысяч сделок», – рассказала Багреева.

Руководитель Департамента по конкурентной политике города Москвы Кирилл Пуртов отметил, что котировочные сессии выгодны не только заказчикам, но и поставщикам: они помогают находить надёжных партнёров и расширять рынки сбыта. Наиболее активно в мини‑аукционах участвовали поставщики из Москвы, Московской области, Санкт‑Петербурга, Саратовской и Калужской областей — на их долю пришлось 113,6 тысячи контрактов, что составляет 65% от общего числа.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объёма. Сегодня на площадке работают более 395тысяч предпринимателей, причём свыше 90% из них — представители малого и среднего бизнеса. Недавно к порталу присоединился новый регион‑заказчик — Курская область, став 44‑м участником платформы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Эта и другая информация об экономике Москвы - в официальном канале Комплекса экономической политике в мессенджере МАХ.

