В столице начался сбор заявок на первый конкурс профессионального мастерства «Эффективная Москва», сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.



Задача конкурса состоит в поиске эффективных решений для улучшения рабочих процессов в органах исполнительной власти города. Кроме того, будут отмечать лучших специалистов, внедряющих такие подходы.



«Москва – это огромный мегаполис с многомиллионным населением, тысячами организаций и сложнейшей городской инфраструктурой, управление которой требует решения задач самого высокого уровня сложности. В этих условиях особенно важно постоянно находить и внедрять инструменты, способствующие повышению результативности принимаемых городом решений. Конкурс «Эффективная Москва» станет новой профессиональной традицией для сотрудников Правительства Москвы. Его цель – сформировать передовые подходы к управлению и разработать решения, которые послужат импульсом для роста всей столицы. Конкурс станет площадкой, где мы собираем практики, уже доказавшие свою результативность, оцениваем их потенциал и создаем условия для их дальнейшего развития», — сказала Багреева.



Планируется выявлять передовые подходы к повышению результативности по трем направлениям: «Эффективный процесс», «Цифровая эффективность» и «Экономика результата». Предусмотрены и спецноминации: «Мастерство команды», «Лучшая видеовизитка» и «Знатоки экономики».



По итогам конкурса будет сформирован городской банк лучших решений, которые затем будут тиражированы в организациях правительства Москвы. Победителям вручат образовательные сертификаты на обучение у ведущих экспертов.



Как отметила руководитель Управления кадровых сервисов правительства Москвы Полина Логинова, важной составляющей «Эффективной Москвы» является поиск не только наработок, но и команд, которые способны их создавать. Она подчеркнула, что за совершенствованием работы городских властей стоят люди, которые нашли способ сделать процессы быстрее, проще и технологичнее.



Заявочная кампания завершает 31 декабря 2026 года.

