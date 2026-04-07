Багреева: Стартовал прием заявок на конкурс «Лидеры закупок Москвы. Трансформация»

Прием заявок на конкурс профессионального мастерства «Лидеры закупок Москвы. Трансформация» стартовал в столице и продлится до 30 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Участники смогут представить свои проекты и инициативы, направленные на совершенствование системы закупок столицы, в частности – на развитие Единой автоматизированной информационной системы торгов. Лучшие их идеи могут быть реализованы на практике», - сказала Багреева.

Она напомнила, что в прошлом году более тысячи специалистов подали заявки на этот конкурс.

Со своей стороны, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что в этом году в конкурсе обновлены правила и появятся новые форматы.

«Специалисты поборются за победу в семи командных и пяти индивидуальных номинациях. В ходе двух отборочных этапов участники будут проходить тестирование и решать кейсы из сферы столичных закупок», - сообщил Пуртов.

По его словам, 11 сентября пройдет финальная защита проектов, а 25 сентября - церемония награждения победителей.

Руководитель Управления кадровых сервисов правительства Москвы Полина Логинова добавила, что подобные конкурсы помогают специалистам познакомиться с коллегами, найти единомышленников и изменить к лучшему свои подходы к работе.

