Багреева: Стартовал прием заявок на конкурс «Лидеры закупок Москвы. Трансформация»
Прием заявок на конкурс профессионального мастерства «Лидеры закупок Москвы. Трансформация» стартовал в столице и продлится до 30 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Участники смогут представить свои проекты и инициативы, направленные на совершенствование системы закупок столицы, в частности – на развитие Единой автоматизированной информационной системы торгов. Лучшие их идеи могут быть реализованы на практике», - сказала Багреева.
Она напомнила, что в прошлом году более тысячи специалистов подали заявки на этот конкурс.
Со своей стороны, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что в этом году в конкурсе обновлены правила и появятся новые форматы.
«Специалисты поборются за победу в семи командных и пяти индивидуальных номинациях. В ходе двух отборочных этапов участники будут проходить тестирование и решать кейсы из сферы столичных закупок», - сообщил Пуртов.
По его словам, 11 сентября пройдет финальная защита проектов, а 25 сентября - церемония награждения победителей.
Руководитель Управления кадровых сервисов правительства Москвы Полина Логинова добавила, что подобные конкурсы помогают специалистам познакомиться с коллегами, найти единомышленников и изменить к лучшему свои подходы к работе.
Горячие новости
- В Москве пройдет презентация фотопроекта о музеях космонавтики
- Российская АЭС для Луны должна быть готова к отправке в 2030-2032 годах
- Генконсульство: Все желающие россияне смогли покинуть ОАЭ
- Зоолог объяснил, почему разрешат охоту на краснокнижных животных
- В Запорожской области при атаке ВСУ на школу пострадали пять детей
- Стресс и наводнение: Главам каких регионов пророчат отставку
- «Доигрались до убийства!»: В полиции призвали отчислять неадекватных учеников из школы
- Депутат Чаплин: В мае россиян ждет 19 рабочих дней и 12 выходных
- От наводнений в Дагестане пострадали более 6200 человек
- Нужна миллионам: Кому поможет бесплатная вакцина от рака