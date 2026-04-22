Багреева: С января по март на Портале поставщиков заключили 123 тыс. контрактов

Свыше 120 тысяч контрактов было заключено на московском Портале поставщиков в январе-марте 2026 года. Наибольшей популярностью пользовались медицинские, хозяйственные и строительные товары. Об этом заявила заммэра Москвы, глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«Портал поставщиков стал незаменимым инструментом в сфере закупок как для заказчиков, так и для бизнеса благодаря удобству, оперативности и прозрачности процессов. Он дает возможность государственным организациям быстро приобретать нужную продукцию, а предпринимателям – выводить свое дело на новый уровень. С января по март 2026 года на портале заключили 123 тысячи контрактов. Самой востребованной категорией стали строительные товары, по которым совершено около четырех тысяч сделок. Популярностью также пользовались бытовая техника и хозтовары, на которые пришлось 3,5 тысячи контрактов, и медицинские изделия – 3,2 тысячи», – подчеркнула она.

На Портале поставщиков зарегистрированы более 60 тысяч муниципальных и государственных заказчиков из 44 российских регионов, а также свыше 400 предпринимателей. По словам столичного мэра Сергея Собянина, 44-м регионом-заказчиком стала Курская область. Цифровой формат полностью охватил все происходящие на портале процессы: контракты подписываются и выполняются дистанционно, а электронная подпись используется для заверения сделок.

В свою очередь одной из ключевых особенностей портала глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов назвал межрегиональный характер сотрудничества. Активнее всего работали на портале в первом квартале 2026 года предприниматели из Кемеровской области, Санкт-Петербурга, Пермского края, Подмосковья и Москвы. На них приходится порядка 27% контрактов (33,8 тысячи).

Портал поставщиков существует с 2013 года. Здесь представлены свыше 3,4 млн наименований услуг, работ и товаров. Каждый день на портале заключаются свыше 1500 сделок.

