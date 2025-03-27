Багреева: С помощью ЕАИСТ Москва заключила больше 5,5 млн контрактов за 20 лет
Автоматизирующей госзакупки в Москве столичной Единой автоматизированной информационной системе торгов (ЕАИСТ) исполнилось 20 лет. С ее помощью московские заказчики заключили свыше 5,5 млн контрактов, заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.
По ее словам, запущенная в марте 2005 года столичным правительством система сегодня обеспечивает полный цикл закупочных процедур. Она позволяет заказчикам планировать закупки, готовить комплекты документов, осуществлять согласование, рассчитывать начальные цены и подписывать контракты. Каждый день с использованием ЕАИСТ заключается свыше 2000 контрактов.
ЕАИСТ интегрирована с примерно 50 внешними информационными системами, в частности, с Порталом поставщиков, сервисами ЕМИАС, Центробанка, Федерального казначейства, отраслевыми системами Москвы, системами ресурсоснабжающих организаций и электронными торговыми площадками. Это дает возможность передавать и получать данные, которые нужны для заключения и исполнения контрактов.
По словам главы столичного Департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, в ЕАИСТ применяются передовые российские программные разработки и используются 472 комплекта типовой документации. Это позволяет сделать процесс закупок более быстрым и удобным, а также минимизировать ошибки заказчиков, обеспечить добросовестную конкуренцию, прозрачные, понятные и единые правила заключения контракта. Также система позволяет московскому правительству оперативно обрабатывать и анализировать огромный массив данных. Все это оптимизирует контрактную систему Москвы.
В работе службы технической поддержки ЕАИСТ используется искусственный интеллект. Это позволяет пользователям оперативно найти ответы на часто задаваемые вопросы, а специалистам поддержки — подключиться для решения более узкопрофильных и нестандартных задач. Сегодня ИИ обрабатывает порядка 10% обращений, ожидается, что он сможет самостоятельно отвечать примерно на треть поступающих в поддержку вопросов. База знаний ИИ сегодня содержит порядка 1700 ответов на часто задаваемые вопросы и продолжает учиться, анализируя ответы операторов службы технической поддержки.
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