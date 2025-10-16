Багреева: С начала года Москва реализовала на городских аукционах 48 нежилых зданий
Столица реализовала на городских аукционах 48 нежилых строений суммарной площадью свыше 50 тысяч «квадратов» с января по сентябрь текущего года. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.
«Из них 41 объект был продан, семь сданы в аренду. Почти половину — 20 строений — реализовали в ЦАО Москвы. В среднем на один лот претендовали четыре участника, но за некоторые объекты конкурировали более 10 предпринимателей. Так, самым востребованным стал объект площадью свыше тысячи квадратных метров с земельным участком в Северном административном округе на улице 800-летия Москвы, дом 1а. За право его приобретения боролись 16 участников торгов», – заявила Багреева.
Из 48 зданий три являются объектами культурного наследия, расположенными в Большом Дровяном переулке, в Леонтьевском переулке и на Старой Басманной улице. Здания отреставрируют победители аукционов.
По словам главы столичного Департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, одним из крупнейших лотов стало трехэтажное здание производственного назначения площадью свыше 6000 «квадратов» в Зеленограде. Здесь можно будет разместить текстильное или мебельное предприятие, а также бизнес в информационной, технической или научной сферах, добавил он.
Торги осуществляются на электронной площадке «Росэлторг». Для участия необходимо зарегистрироваться на площадке и обзавестись квалифицированной электронной подписью.
Лоты представлены на столичном Инвестиционном портале, здесь указана вся необходимая информация. Все торги проходят в онлайн-формате.
Развитие электронных сервисов для предпринимателей отвечают целям регионального проекта «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru