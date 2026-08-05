Багреева: С 2018 года в Москве зарегистрировалось больше 2,4 млн самозанятых

Количество самозанятых в Москве составило свыше 2,4 млн человек по состоянию на 1 июля текущего года. Это 14% от общего числа российских самозанятых, заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

«Жители столицы все чаще делают выбор в пользу самозанятости. Этот налоговый режим стал для многих удобным инструментом для ведения бизнеса, возможностью самостоятельно планировать свой рабочий график, монетизировать хобби и полноценно реализоваться. Самозанятые активно осваивают разнообразные ниши: ИТ-услуги и репетиторство, маркетинг и перевозки, а также другие специальности, требующие высокой квалификации. В первом полугодии 2026 года в столице зарегистрировались 156 тысяч новых плательщиков налога на профессиональный доход, в результате их общее число на 1 июля превысило 2,4 млн человек. Город предоставляет самозанятым разнообразные условия для развития: от удобных цифровых сервисов до обучающих программ, позволяя эффективно встраиваться в столичную экономику, тем самым повышая ее конкурентоспособность», — отметила Багреева.

По ее словам, налог на профессиональный доход предпочитают платить граждане, которые не нанимают сотрудников и работают на себя. Среди его преимуществ — отсутствие обязанности использовать кассовую технику и предоставлять налоговую отчетность, автоматизированный режим передачи данных о полученных доходах, а также простота регистрации.

Чаще всего самозанятые занимаются маркетингом и рекламой, сдачей квартир в аренду, доставкой, грузоперевозками и пассажирскими перевозками.

За первое полугодие 2026 года московские самозанятые выдали 122,7 млн чеков клиентов, а средний размер чека достиг 2852 рублей по состоянию на конец марта. Они принесли в столичный бюджет свыше 10,6 млрд рублей, что на 7% больше, чем в январе-июне 2025 года. Всего город получил от самозанятых граждан более 70 млрд рублей.

Желающие стать самозанятыми могут освоить на площадке практической подготовки в Печатниках и в центре инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего» одну из 75 востребованных специальностей, а во флагманском центре «Моя работа» на Шаболовке реализуют комплексную систему поддержки предпринимателей.

