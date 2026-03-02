Багреева: С 2013 года на Портале поставщиков Москвы заключили свыше 3 млн контрактов

Свыше трех миллионов контрактов было заключено на московском Портале поставщиков с 2013 года. Больше всего у госзаказчиков были востребованы медицинские, строительные товары и услуги по техническому обслуживанию, рассказала заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«За 13 лет портал поставщиков из инструмента, обеспечивающего проведение госзакупок малого объема только для столицы, превратился в межрегиональную электронную платформу для всей России. Сегодня свыше 60 тысяч заказчиков из 44 регионов — государственные и муниципальные организации, школы, больницы, детские сады — оперативно закупают на портале необходимые товары, работы и услуги более чем у 395 тысяч поставщиков со всей страны. За этот период на платформе заключили 3,1 миллиона контрактов на приобретение самых разных позиций — от канцелярских принадлежностей до высокотехнологичного оборудования. Их общий объем превысил 680 миллиардов рублей», - рассказала она.

Багреева отметила, что на поставку медицинских товаров было подписано почти 246 тысяч договоров, на строительные товары — 243 тысячи контрактов, а на услуги по техническому обслуживанию, содержанию и текущему ремонту — 213 тысяч.

Каждый день на Портале заключается более 1,5 тысячи контрактов.

Как отметил Кирилл Пуртов, свыше половины заключенных за 13 лет на портале контрактов пришлось на поставщиков из Москвы - 1,8 миллиона. Также в пятерку лидеров входят представители Московской области, Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Краснодарского края.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что к Порталу присоединилась Курская область – 44 регион-заказчик.

Эта и другая информация об экономике Москвы - в официальном канале Комплекса экономической политике в мессенджере МАХ.

