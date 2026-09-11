Багреева: Регуляторы должны соблюдать баланс интересов бизнеса и потребителей

Сохранение баланса между адекватными тарифами для потребителей и необходимостью учесть в них все затраты ресурсоснабжающих организаций, необходимые для качественного и надежного оказания услуг, является главной задачей регуляторов. Об этом заявила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на IV научно-практической конференции «Эволюция тарифного регулирования 2026» в Санкт-Петербурге.



«Тарифное регулирование движется по пути предоставления регуляторами все большего количества инструментов, которые бы позволили решать ключевые задачи отрасли. Одним из таких инструментов стали регуляторные соглашения, в соответствии с которыми регионы утверждают долгосрочные тарифы не менее чем на пять лет, а регулируемые организации обязуются поставлять ресурсы, достигать необходимых плановых показателей и выполнять установленную инвестиционную программу», — отметила Багреева.



Соответствующие соглашения действуют в электроэнергетике с 2024 года, а с 1 сентября этого года их распространяют и на тепло- и водоснабжение. По данным Багреевой, этот опыт позволяет сокращать перекрестное субсидирование, когда заниженные тарифы для одних покрываются за счет повышения для других. Также соглашения помогают устанавливать экономически обоснованные тарифы.



Заместитель мэра также озвучила новые предложения Москвы в сфере тарифного регулирования, которые помогут улучшить работу в отрасли. В их числе - консолидация активов в регулируемых отраслях для улучшения управления и повышения качества и надежности оказываемых услуг, а также гармонизация подходов к тарифному регулированию в разных отраслях с использованием эффективных и проверенных кейсов. Это нужно для повышения прозрачности в сферах ресурсоснабжения.



На конференции Москва подписала с Санкт-Петербургом и Севастополем соглашение о взаимодействии в сфере тарифного регулирования. По словам Багреевой, оно поможет выработать комплексный подход и общую позицию трех городов, а также улучшить обмен информацией между участниками.

